لقاء بين ترامب وروحاني خلال أسابيع للتجهيز لاتفاق أمريكي جديد مع إيران

2019/08/27 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، في إحداث خرق كبير بخصوص الملف النووي الإيراني، إذ أعلن أن اتفاقا جديدا بشأن الأنشطة

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