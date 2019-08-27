2019/08/27 | 00:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أكد ائتلاف النصر، الاثنين (26 اب 2019)، دعمه لمخرجات اجتماع الرئاسات الثلاث والقيادات الوطنية.

و...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ائتلاف النصر يؤكد دعمه لمخرجات اجتماع الرئاسات والقيادات الوطنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ائتلاف النصر يؤكد دعمه لمخرجات اجتماع الرئاسات والقيادات الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).