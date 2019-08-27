بهجوم مسلح.. مقتل شيخ عشيرة داخل منزله في الطارمية

2019/08/27 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني،امس الاثنين، بأن شيخ عشيرة قتل داخل منزله في قضاء الطارمية.

وقال المصدر في حديث ، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل شيخ

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