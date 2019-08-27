2019/08/27 | 00:59

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العملة الإيرانية تواصل تحسنها أمام باقي العملات في وتيرة مستمرة منذ أسبوع

الثلاثاء

27

أب

2019 :

12:53 am

12

العملة الإيرانية تواصل تحسنها أمام باقي العملات في وتيرة

مستمرة منذ أسبوع ..



سعر صرف #الدولار في طهران بلغ 10.950 #تومان قبل

قليل

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