2019/08/27 | 00:59

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حزب الله يعلن عن تفكيك الطائرة المسيرة الاولى في الضاحية الجنوبية !

أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا حول العدوان الاسرائيلي

الذي استهدف الضاحية الجنوبية فجر أمس الأحد، أعلنت فيه أن هدف

‏الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما تنفيذ عملية تفجير.

وأكدت المقاومة الإسلامية أن الضاحية تعرضت ليل السبت – الأحد

الماضي لهجوم من طائرتين ‏مسيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما

انفجرت الثانية، واضعة المعطيات الجديدة والثابتة أمام اللبنانيين

والرأي العام وأهالي الضاحية الجنوبية‏.

وفيما يلي نص البيان:

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية‏بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة الإسلامية بتفكيك الطائرة

المسيرة الأولى التي سقطت في ‏الضاحية الجنوبية تبين أنها تحتوي على

عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام وأن المواد ‏المتفجرة

الموجودة بداخلها هي من نوع ‏C4‎‏ وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوغرامات.

‏وبناءً على هذه المعطيات الجديدة التي توفرت بعد تفكيك الطائرة

وتحليل محتوياتها فإننا نؤكد أن هدف ‏الطائرة المسيرة الأولى لم يكن

الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع

‏الطائرة المسيرة الثانية.



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وبالتالي فإننا نؤكد أن الضاحية كانت قد تعرضت ليل السبت – الأحد

الماضي لهجوم من طائرتين ‏مسيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما

انفجرت الثانية.



‏وإننا نضع هذه المعطيات الجديدة والثابتة أمام اللبنانيين والرأي

العام وأهالي الضاحية الجنوبية الشرفاء.



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