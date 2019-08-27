أبو الحسن سلام - ديكتاتورية المخرج

2019/08/27 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أبو_الحسن_سلام العلاقة بين المؤلف والمخرج والممثل في المسرحفي عرض ( كارمن ) يلعب صبحي أكثر من دور ، فهو يقوم بدور المخرج الذي يخرج وينتج عرض كارمن عن الأوبرا العالمية الشهيرة ؛ وفي هذا الدور يتيح لنفسه مساحة واسعة من الخطاب المباشر باعتباره مخرجا معلما يعطي فرصة لمؤلف ناشئ قام بدوره المطرب الممثل ( أركان فؤاد) ولممثلة ناشئة تقوم بدورها ( سايمون) التي سبق لها تمثيل دور لعبة معه في مسرحية الريحاني الشهيرة......

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