حسن أحراث - سؤال في ذكرى الشهيد/ة

2019/08/27 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث سؤال في ذكرى الشهيد/ةفي ذكرى الشهيد/ة، أي شهيد أو شهيدة، يقوم المناضلون والمناضلات بأشياء كثيرة تشرف الشهيد/ة.بدون شك، هناك أشياء أخرى سلبية ليس المجال الآن للتوقف عندها (تم تناولها في عدة مناسبات).والأهم هو مواصلة التخليد بما يرمز اليه من وفاء للقضية واستعداد للتضحية، وهو أيضا الرقي النضالي الى مستوى تضحيات وإنجازات كافة الشهيدات والشهداء، ودون تمييز أو انتقاء أو توظيف/امتطاء...اله......

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