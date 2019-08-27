2019/08/27 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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