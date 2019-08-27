2019/08/27 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xO_Scc3-igU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - عبد المهدي... بين الاستجواب ونار الرد على العدوان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار لكم - عبد المهدي... بين الاستجواب ونار الرد على العدوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).