شعبتي، التفتيش والاستخبارات، في محافظة نينوى تقوم بجرد العيادات الطبية والصيدليات في شنگال

2019/08/27 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24_ابراهيم عليكا قامت شعبة الاستخبارات في محافظة نينوى بجرد العيادات والصيدليات والمواد المذخرة فيها، في ناخية الشمال/ سنوني، بعد تلقي شكاوى من قبل المواطنين.وبهذا الخصوص، تحدث الطبيب “بكر سليمان”، مدير مستشفى سنوني العام، في حديث خاص ل “ايزيدي 24″، وقال “قامت شعبة الاستخبارات التابعة لمحافظة نينوى، اليوم 26/8/2019، بجرد عدد من العيادات والصيدليات …

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