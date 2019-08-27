خطر يهدد الحياة.. الجلوس أكثر من 9 ساعات في اليوم

2019/08/27 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توصل باحثون إلى نتائج مثيرة بخصوص علاقة النشاط البدني بالصحة العامة وطول العُمر، فقد تبين أن المزيد من التمارين بما في ذلك المشي

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