إصابة نجم آخر في صفوف ريال مدريد

2019/08/27 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن ريال مدريد، أمس الاثنين، أن صانع ألعابه الكولومبي خاميس رودريغيز، تعرض للإصابة خلال المباراة ضد بلد الوليد السبت الماضي، في المرحلة الثانية

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