هزة ارضية بقوة 3.1 ريختر تضرب جنوب غرب ايران

2019/08/27 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ضربت هزة ارضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر فجر اليوم الثلاثاء مدينة كتوند الواقعة شمال محافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وافادت المؤسسة الجيوفيزيائية

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