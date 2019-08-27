سان جرمان هزم رين.. وخسر مبابي وكافاني

2019/08/27 | 01:44

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يعاني مهاجم أوروغواي إدينسون كافاني ومنتخب فرنسا كيليان مبابي من إصابة عضلية وسيخضعان لفحوصات طبية كما كشف الألماني توماس توخل مدرب باريس سان

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