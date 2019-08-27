خبر هام لمن يعانون من المرارة المستمرة في الفم

2019/08/27 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قد يكون ظهور المرارة في الفم ناتجا عن أسباب عديدة، كتناول الطعام الحار.



ولكن عندما تكون هذه المرارة مستمرة، فمن الضروري

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