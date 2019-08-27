دعوى قضائية ضد “أبل” و”سامسونغ” بسبب احتمالية تسببهما بمرض السرطان

2019/08/27 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفعت شكوى قضائية ضد شركتي “أبل” و”سامسونغ” بسبب مزاعم بأن الهواتف التي تنتجها الشركتان تعرض المستخدمين لانبعاثات ترددات الراديو تتجاوز الحدود الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة شيكاغو تريبيون قد أجرت تحقيقا استقصائيا قالت فيه إن الانبعاثات تتجاوز الحد الفيدرالي بـ500%.

ويمكن لهذه المستويات أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وإلى أضرار جينية واضطرابات عصبية، ضمن مجموعة أكبر من المشكلات الطبية، بحسب الصحيفة.

ويدور الحديث عن مقاضاة الشركتين بسبب “تضليل المستهلكين”؛ إذ لم يرفع أي شخص شكوى بخصوص الإصابة بأمراض نتيجة ذلك حتى الآن.

وبحسب لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، لا يمكن لأي جهاز أن يباع في البلاد أن يتجاوز 1.6 واط لكل غرام من الأنسجة في المتوسط، بينما تسمح أوروبا بسعة 2 واط لكل غرام.

ويعتبر بعض الخبراء أن هذه المستويات قديمة وينبغي تحديثها، إذ كانت قد وضعت عام 1997.

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