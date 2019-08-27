نائب عراقي : الفصل التشريعي المقبل سيحفل بالاستجوابات والاستضافات

2019/08/27 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النائب ستار الجابري ، أمس الإثنين ، أن اللجنة طالبت بجلسة خاصة بداية الفصل التشريعي المقبل (3 سبتمبر/ أيلول المقبل) لمناقشة المنجز الحكومي.

الجابري قال في تصريح نقلته وسائل إعلام مقربة من تيار «الحكمة الوطني»، بزعامة عمار الحكيم ، إن «اللجنة عقدت مؤتمراً صحافياً كشفت فيه عن النسب الحقيقية للانجاز الحكومي خلال 6 أشهر، حيث اعتمدنا على برامج علمية ودراسات خاصة توصلنا من خلالها إلى أن نسبة الإنجاز الحكومي هي 36 ونصف، وليس كما كشفت الحكومة أن نسبة الإنجاز هي 79 ونصف».

وأضاف أن «اللجنة أكملت تقريرها بهذا الخصوص وتم رفعه إلى مجلس النواب وطلبنا عقد جلسة خاصة في بداية الفصل التشريعي المقبل من أجل مناقشة الانجاز الحكومي والأرقام المغلوطة التي رفعت لنا».

وتابع أن «الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلاً بالاستجوابات والاستضافات، وسنطلب من البرلمان أن يتم استضافة السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الحكومة عادل عبد المهدي والوزراء من أجل مناقشة المنجز الحكومي وكيف استندت الحكومة إلى رقمها المعلن» ، مشيراً إلى أن «استضافة عبد المهدي أمر ضروري وملح في بداية الفصل المقبل من أجل الوقوف على كثير من الأمور منها الأحداث الاخيرة التي يمر بها البلد واستهداف أراضيه».

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