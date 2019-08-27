موقف موحّد ضد العدوان

2019/08/27 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

في موقف عراقي وطني موحد ضد أي اعتداء على الوطن ولا يقبل تعدد التأويل أو التفسير؛ أكدت الرئاسات الثلاث وقادة الحشد الشعبي، أمس الاثنين، قرب اتخاذ إجراءات فاعلة للدفاع عن سيادة العراق وردع المعتدين، بينما شددوا على أهمية عدم الانشغال بكل ما من شأنه صرف الانتباه عن المعركة مع فلول عصابات "داعش" الإرهابية، وفيما أعلنت وزارة الخارجية مواصلة الحراك الدبلوماسي مع سفراء من أعضاء مجلس الأمن الدولي لتأكيد الحفاظ على سيادة العراق، شددت على أن العراق لن يكون ساحة للنزاع والاختلاف.



ورداً على الاعتداء السافر الجبان الذي تعرضت له قطعات الحشد الشعبي مساء أمس الأول الأحد بطائرات مسيرة "مجهولة" الهوية إضافة إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت بعض مواقعه؛ أكدت وزارة الدفاع أنها لن تسمح بأي اعتداء على القوات الأمنية أو الحشد أو أي قطعات تابعة للقوات المسلحة العراقية وستقف بقوة ضد أي عدوان، بينما عبّرت القوى السياسية عن مواقفها الرافضة لاستهداف الحشد الشعبي أو المساس بهيبة وسيادة واستقلال الدولة العراقية.



وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية تلقته "الصباح"، بأن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، التقى في قصر السلام، ببغداد أمس الاثنين بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعددا من قيادات الحشد الشعبي.

وأضاف البيان، انه جرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية الدور البطولي الذي قدمته مختلف قوات الحشد الشعبي، إلى جانب باقي تشكيلات قواتنا المسلحة، في معارك التحرير ودحر "الدواعش" والارهاب.

كما تم التأكيد -بحسب البيان- على أن الاعتداءات التي تعرض لها الحشد مؤخراً هي في جانب منها محاولات لجرِّ الحشد ومنظومة الدفاع الوطني إلى الانشغال عن الدور المهم المتواصل من أجل القضاء على فلول عصابات "داعش" والتخلص نهائياً من الإرهاب ومخاطره ضد العراق وبلدان المنطقة والعالم، وأن هذه الاعتداءات هي عمل عدائي سافر يستهدف العراق القوي المقتدر، وسيتخذ العراق، من خلال الحكومة وعبر جميع القنوات الفاعلة والمنظمات الدولية والإقليمية جميع الإجراءات التي من شأنها ردع المعتدين والدفاع عن العراق وأمنه وسيادته على أراضيه.



إلى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إنه "استكمالاً للحراك الدبلوماسيِّ المُتصاعِد في اليومين الماضيين، الذي أجراه وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم من لقاء سُفراء، وقائمين بالأعمال من أعضاء مجلس الأمن الدوليّ الدائمين (أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين)، التقى الوزير الحكيم (أمس الاثنين)، سفير روسيا (عضو دائم في مجلس الأمن الدوليّ)، كما أجرى لقاءً مُوسّعاً مع سفراء الدول العربيّة المُعتمَدين لدى

العراق".

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