رئاسة البرلمان تدعو إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء في المثنى

2019/08/27 | 02:24

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بغداد / الصباح

بغداد / الصباح

على الواقع المؤلم والإهمال الذي تعيشه المحافظة، في حين أكد قرب افتتاح مصفاة للنفط بطاقة 70 الف برميل.



وقال الكعبي في بيان لمكتبه الإعلامي تلقته "الصباح" من محافظة المثنى التي زارها برفقة وزيري الاعمار والإسكان بنكين ريكاني والزراعة صالح الحسني: إن "الخدمات في المثنى لا تتناسب مطلقا وكونها ثاني اكبر مساحة في العراق وما تمتلكه من موقع جغرافي وثروات اقتصادية وسياحية وزراعية كبيرة"، مشدداً على "ضرورة الاسراع في تأمين مياه الشرب ومعالجة التلوث الحاصل كأولوية قصوى لارتباطها بحياة الناس، وتعزيز الامن والاستقرار

فيها".



ودعا الكعبي وزارة المالية والبنك المركزي إلى "دعم القطاع الاقتصادي والزراعي والاستثماري وخفض القروض الممنوحة للفلاحين ومنح قرض الـ 25 مليونا للشباب العاطلين عن العمل"، لافتاً إلى ان "وزير النفط اكد افتتاح مصفى للنفط بطاقة 70 الف برميل داخل المثنى قريباً للاسهام في الحد من البطالة". النائب الأول لرئيس البرلمان الذي أشار إلى "قرب افتتاح منفذ (الجميمة) الحدودي مع السعودية خلال الايام المقبلة"، لفت إلى أن موازنة 2020 ستشهد زيادة في التخصيصات المالية للمحافظة، وسيجرى اعدادها من خلال فتح قناة تنسيقية مع الإدارة المحلية بهدف تقديم مشروعات ذات اولوية وخادمة للأهالي"، داعيا إلى "استثمار الجهود في استكمال المشاريع المتلكئة".

والتقى الكعبي، مجموعة من مزارعي المحافظة، واستمع لجملة طلباتهم وسبل معالجتها.

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