تنقيب ايطالي بـ {تل البقرات} ومطالب بادراج {واسط الاثرية} في اللائحة العالمية

2019/08/27 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

باشر فريق ايطالي التنقيب في "تل البقرات" الذي يعد احد اهم المواقع الاثرية في محافظة واسط، بينما طالبت مجموعة من الناشطين بضرورة ادراج مدينة واسط الاثرية في لائحة التراث العالمي.

وقال نائب محافظ واسط رشيد البديري لـ"الصباح": ان فريقا ايطاليا من جامعة (تورينو) باشر عملية التنقيب في "تل البقرات" الاثري الواقع في قضاء الاحرار، مبينا ان الفريق كان برئاسة البروفيسور الايطالي كارلو ليبوليس، وتجري عملية التنقيب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واوضح ان عملية التنقيب شملت آثار "تل البقرات" التي تضم الفترات السومرية والاكدية والبابلية الحديثة.

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