2019/08/27 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مريم_نجمه لقد أهدتنا الطبيعة الأم المواد الضرورية لحياة الإنسان على سطع كوكبنا الأرضي , وقد تعلم هذا الكائن الحي بالنظر والممارسة كل نوع نباتي وما فائدته واستعمالاته لغذائه وجسمه .نعلم أن هناك العسل , والتمر وغيره من الثمار كالخرّوب والتين , والعرق سوس تحوي المادة السكرية ولها إستعمالاتها العديدة في غدائنا وأطعمتنا اليومية ..هناك نباتيْ الشوندر الأبيض المائل إلى البني , وقصب السكر , لصناعة......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مريم نجمه - ( ستيفيا ) السكر الجديد .. عالم النبات والزراعة - 13) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مريم نجمه - ( ستيفيا ) السكر الجديد .. عالم النبات والزراعة - 13) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).