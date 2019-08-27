آبــل على بـعــد أسابيــع مــن تجديد أهــم منتـجـاتـهـا

2019/08/27 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصباح/ وكالاتتمتلكُ شركة آبل عددًا كبيرًا من الأجهزة التي من المفترض وصولها إلى محبيها قريبًا، إذ إلى جانب هواتف آيفون الجديدة (iPhone Pro)، فإنَّ آبل تعمل على مجموعة من الأجهزة الجديدة لهذا العام والعام المقبل، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة بلومبرغ.

3 هواتف جديدة

وتعتزم شركة التكنولوجيا العملاقة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الإعلان عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة – كما فعلت كل عام منذ عام 2017 – في حدث الشهر المقبل، والتي من المرجح أنْ تباع في شهرأيلول.

كما من المفترض أنْ تطلق الشركة خلال العام الحالي إصداراً محدثاً من حاسبها اللوحي آيباد برو (iPad Pro) مع كاميرات محدثة ورقاقات أسرع، إلى جانب إصدار جديد من حاسب (iPad) بشاشة أكبر، مع إصدارات جديدة من ساعتها الذكية (Apple Watch).

وبحسب المعلومات فإنَّ حاسبها المحمول ماك بوك برو (MacBook Pro) سيحصل أيضًا على تحديثه الأول منذ ثلاث سنوات، بالإضافة لحصول الملحقات الصوتية الرئيسة، بما في ذلك (AirPods)؛ و(HomePod)، على تحديثات قيد التنفيذ

أيضًا.

تحديثات برمجيَّة

وإلى جانب هذه المنتجات غير المعلنة، فإنَّ آبل تستعد لإطلاق (Mac Pro) المحدث وشاشته المصاحبة، بالإضافة إلى التحديثات البرمجية لهواتف آيفون وحواسيب آيباد وساعتها الذكية وحواسيب ماك ومنصة (Apple TV)، وخدمات اشتراك (+Apple TV) وألعاب (Apple Arcade).

يشكل نظام الكاميرا الجديد في الخلف مع مستشعر ثالث لالتقاط صور ومقاطع فيديو فائقة الزاوية الميزة الرئيسية لهواتف (iPhone Pro)، وتتيح الكاميرا الإضافية للمستخدمين التصغير والتقاط مجال رؤية أكبر.

وتلتقط المستشعرات ثلاث صور في وقت واحد مع استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي الجديد لتصحيح الصورة المجمعة تلقائيًا، كما يلتقط النظام الجديد صورًا عالية الدقة تنافس بعض الكاميرات التقليدية، مع تحسن الصور الملتقطة في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة جدًا.

وتعمل الهواتف على تحسين قدرات تسجيل الفيديو بشكل كبير، ما يجعلها أقرب إلى كاميرات الفيديو الاحترافية، وطورت آبل ميزة تتيح للمستخدمين تنقيح وتطبيق التأثيرات وتغيير الألوان وإعادة الصياغة واقتصاص الفيديو أثناء تسجيله بشكل مباشر على الجهاز.

كما أن هناك ميزة جديدة ملحوظة أخرى تتمثل في نظام الشحن اللاسلكي العكسي بحيث يمكن للمستخدم شحن أحدث أجهزة (AirPods) الموضوعة ضمن علبة الشحن اللاسلكي الاختيارية من خلال تركها على ظهر هواتف (iPhone Pro) الجديدة.

وتتضمن الهواتف مستشعر (Face ID) جديد متعدد الزوايا يلتقط مجال رؤية أوسع بحيث يمكن للمستخدمين فتح الهواتف بسهولة أكبر حتى عندما تكون الأجهزة موضوعة على الطاولة.

مقاومة الماء

وعززت آبل مقاومة الماء بشكل كبير للنماذج الجديدة، والتي قد تسمح لها بالوجود تحت الماء لفترة أطول بكثير بالمقارنة مع أجهزة آيفون الحالية.

وتحتوي الطرز الجديدة على شاشات OLED محدثة تفتقر إلى تقنية اللمس الثلاثي الأبعاد الحساسة للضغط، إذ استبدلتها آبل بميزة (Haptic Touch)، كما فعلت مع هاتف العام الماضي (iPhone XR).

ويحصل خليفة (iPhone XR) على كاميرا خلفية ثانية للتكبير البصري، والقدرة على التكبير أكثر دون انخفاض الجودة، ووضع الصور المحسن.

معالجات أسرع

وتتضمن جميع أجهزة آيفون لهذا العام معالجات (A13) الأسرع، وهناك مكون جديد في الرقاقة يعرف داخليًا باسم (AMX) أو (matrix)، المخصص للتعامل مع بعض المهام الثقيلة في الرياضيات، وبالتالي فإنَّ الرقاقة الرئيسة ليست مضطرة لذلك.



وقد يساعد هذا المكون الجديد في تعزيز الرؤية الحاسوبية والواقع المعزز، ولن تشمل أي من الطرز الجديدة دعمًا لشبكات الجيل الخامس (5G).

حواسيب آيباد

تخطط آبل – بعد إطلاق نماذج (iPad Air) و (iPad mini) في وقت سابق من هذا العام – لتحديث (iPad Pro) و (iPad) الخاص بها لطلاب المدارس.

وتحصل أجهزة (iPad Pros) بقياس 11 و 12.9 إنش على ترقيات من حيث الكاميرات المحدثة والمعالجات الأسرع، وستبدو أجهزة (iPad) الجديدة – بخلاف ذلك – كالإصدارات الحالية.

ومن المفترض أن تكون شاشة (iPad) بقياس 10.2 إنش، ويعني هذا أن شركة آبل لن تبيع طرازاً جديداً بشاشة 9.7 إنش0، والابتعاد عن الحجم الأصلي للشاشة بعد استخدامه لمدة عقد تقريبًا.

Apple Watch

بعد تجديد ساعتها الذكية (Apple Watch) العام الماضي عبر تصميم جديد وشاشات أكبر، فإنَّ تغييرات هذا العام ستكون أقل حدة، مع التركيز على تحديث النظام التشغيلي (watchOS 6)، وتشطيبات جديدة، وظهرت إشارات إلى نماذج من السيراميك والتيتانيوم في إصدار مبكر من (iOS 13).

وتعمل آبل على تطوير (AirPods) جديدة، والتي من المحتمل أن تكون أغلى من طراز 159 دولاراً الحالي، وتشمل الميزات الجديدة مقاومة الماء وإلغاء الضوضاء مع خطط لإطلاقها بحلول العام المقبل.

وكانت الشركة قد طرحت إصدارًا جديدًا من سماعاتها اللاسلكية (AirPods) في شهر آذار، والتي تدعم استعمال مساعدها الصوتي سيري بدون استخدام الأيدي مع عمر بطارية

أطول.

وتطور آبل جهاز مكبر صوت (HomePod) أرخص، على أن يطرح في وقت مبكر من العام المقبل، وذلك بعد مواجهة النموذج الحالي البالغة تكلفته 300 دولار صعوبة في البيع.

بطاقة ائتمانية

تراهن الشركة الأميركية العملاقة آبل في الفترة الحالية على التنويع في مروحة خدماتها لا سيما في ظل تراجع مبيعات هواتفها آي فون بسبب حالة التشبع التي بلغتها سوق الهواتف الذكية.

وتواصل آبل استراتيجية فكّ ارتباطها بهواتف آيفون والتركيز على الخدمات بالتوازي مع المنتجات بطرحها بالخصوص بطاقة ائتمانية جديدة.

وفي فعالية ضخمة بكاليفورنيا سعت آبل لتقديم نفسها بشكل مختلف باعتبارها شركة تقدم خدمات ترفيهية ومالية إلى جانب إنتاجها للأيفون.



فقد أطلقت خدمة تلفزيونية وبطاقة ائتمانية وخدمة للاشتراكات بالصحف وخدمة لألعاب الفيديو.



وطرحت آبل بطاقتها الائتمانية الجديدة "آبل كارد" في خطوة هدفها التركيز على قطاع الخدمات للتعويض عن تراجع مبيعات الأجهزة الذكية.



البطاقة الائتمانية التي تحمل اسم "آبل كارد" أسهل في الاستخدام من بقية البطاقات الموجودة حاليا.



وباتت هذه البطاقة الائتمانية المصنوعة من التيتانيوم في متناول عامة الجمهور في الولايات المتحدة، وهي تحمل اسم صاحبها ورقاقة وعليها علامة المجموعة التي تعتمد رمز التفاحة.

وستساعد البطاقة الجديدة المستخدمين على استعراض بياناتهم المالية بطريقة أسهل وباستخدام المزيد من بيانات المستخدم المخزنة على تطبيقات آبل المختلفة.

وتم اطلاق "آبل كارد" بالتعاون مع "غولدمان ساكس" و"ماستركارد".



وتقدّم هذه البطاقة على أنها أفضل وأكثر أمانا من منافساتها، وتتيح رموزا أحادية الاستخدام لعمليات البيع على الانترنت وهي أقلّ كلفة.

فآبل تتعهد بمعدّل فوائد ضئيل في غياب رسوم سنوية.

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