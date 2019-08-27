البنتاغون: لا علاقة لنا بالاعتداءت الأخيرة ونؤيد السيادة العراقية وندعمها

2019/08/27 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، شن القوات الأميركية أي هجمات أسفرت عن انفجار في مخزن ذخيرة بالعراق

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