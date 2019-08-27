واشنطن تتبرأ من تورطها بانفجارات المستودعات في العراق

2019/08/27 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" في بيان لها اليوم الثلاثاء، أي دور لواشنطن في تفجيرات مستودعات الحشد الشعبي في العراق، وزعمت أن جميع الاتهامات ...

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