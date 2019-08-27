نائب: هكذا يحاول داعش إيقاظ خلايا حزام أكبر مدن ديالى

2019/08/27 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي، الإثنين، إن تنظيم داعش يدفع لإيقاظ خلاياه في حزام مدينة بعقوبة لإثارة الفوضى بأكبر مدن المحافظة.

وذكر التميمي، في حديث، إن “الـ 72 ساعة الماضية شهدت ثلاثة اعتداءات إرهابية في مناطق حزام بعقوبة، كان آخرها مقتل شرطي وإصابة آخر بتفجير عبوة ناسفة في منطقة الكاطون (8 كم غرب بعقوبة) بساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في حادث هو الأول من نوعه منذ سنوات، بهذه المنطقة”.

وأضاف التميمي، أن “مناطق حزام بعقوبة تمر بتحد أمني واضح، وداعش يدفع لإيقاظ خلاياه النائمة”، مبيناً أن “الهجمات الأخيرة دليل على ذلك، وتفجير العبوة في الكاطون أكد أن الضغط الامني على داعش في حمرين والحاوي وامام ويس والوقف، دفعه إلى محاولة اثارة الفوضى في حزام أكبر مدن ديالى”.

وأكد، أن “حزام بعقوبة يضم خلايا نائمة لداعش، جرى تفكيك بعضها في السنوات الاخيرة”، لافتاً إلى “ضرورة التشديد الامني تلك المناطق، والعمل على تعقب الخلايا النائمة التي تحاول اثارة الفوضى والعنف”.

وفي وقت سابق من مساء الاحد، قتل عنصر في الشرطة واصيب آخر، بانفجار عبوة ناسفة على دورية أمنية في منطقة كاطون الرحمة، غربي مدينة بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

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