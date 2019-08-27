جهود التهدئة تغالب نوازع التصعيد بعد استهداف مقار الحشد الشعبي في العراق

2019/08/27 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كبار القادة والمسؤولين العراقيين يدركون جيّدا خطورة التبعات التي سيتحمّلها بلدهم في حال تصرّفت الميليشيات المشكّلة للحشد الشعبي تحت تأثير صدمة تعرّض

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