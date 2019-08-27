كيف سيرد حزب الله على غارات إسرائيل؟

2019/08/27 | 05:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترقب اللبنانيون تنفيذ حزب الله توعد أمينه العام حسن نصر الله بالرد على قصف إسرائيل منزلا بأطراف دمشق يستخدمه مقاتلوه، وسقوط طائرتين

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