الأوروبيون يفشلون مجددا في تخفيف التوتر بين واشنطن وطهران

2019/08/27 | 05:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهزت إيران زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الأحد، إلى فرنسا على هامش أشغال قمة مجموعة السبع لتقديم نفسها محاورة وملبية للشروط

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