الداخلية تلجأ لاجراءات تسهم بتقليل الحوادث المرورية

2019/08/27 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، الاجتماع الأولي الموسع لدراسة ظاهرة الحوادث المرورية في عموم البلاد.

وحضر الاجتماع رئيس هيأة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء ورئيس الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ومدير عام مديرية المرور العامة وممثل عن وزارة الاعمار والإسكان ومستشار الوزير مقرراً.

وجرى خلال الإجتماع مناقشة ظاهرة الحوادث المرورية في عموم البلاد، واستعراض مقترحات الحضور بصدد الموضوع ودراستها، من أجل تخفيف الضغط والزخم المروري حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تقليل السيطرات وتفعيل العلامات المرورية في الطرق الداخلية والخارجية وإعادة تأهيل الإشارات الضوئية في المحافظات كافة وتوعية المواطنين للالتزام بها، منوهاً إلى أهمية صيانة الطرق لتقليل الحوادث المرورية.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أوصى بالاهتمام المباشر بحركة المرور وتطبيق نظام علمي ومدروس لتنظيم حركة المركبات في المدن والطرق الخارجية، مشيراً إلى تأكيده على تطوير مداخل المدن وتخطيط الشوارع وتأثيثها.

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