2019/08/27 | 05:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صبحي_مبارك_مال_الله اليوم العالمي للإختفاء القسري وحقوق الإنسان!لفترة طويلة من تأريخ الأمم، أصبحت ظاهرة الإختفاء القسري والتغييب للأفراد، حالة عامة ومنتشرة لها تداعياتها المؤذية والمؤثرة في المجتمعات خصوصاً في الدول التي سادت فيها النظم الدكتاتورية وملحقاتها من الأجهزة القمعية السرية والعلنية والتي أفرزت ضحايا بأعداد كبيرة ومفقودين ومغيبين وتغيير في الديموغرافيا(علم السكان أو الدراسات السكانية من بينها التحول ......

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