2019/08/27 | 05:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تتسلم بطارية ثانية من منظومة "إس-400" أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن أنقرة ستتسلم، البطارية الثانية من منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، التي أثارت توترا بين تركيا والولايات المتحدة، الدولتين العضوين في الناتو.وعن أكار قوله إن بلاده ستبدأ في تسلم البطارية الثانية من "إس-400" ابتداءً من الثلاثاء.وتسلمت أنقرة في يوليو الأجزاء الأولى من المنظومة، على دفعات، رغم تحذيرات من عقوبات أميركية محتملة بسبب الصفقة.وبالفعل، طردت الولايات المتحدة الطيارين الأتراك الذين كانوا يتدربون على مقاتلات "إف-35"، الأكثر تطورا في العالم، كما أمر البنتاغون بإخراج تركيا من برنامج تصنيع المقاتلة، الأمر الذي نفته أنقرة لاحقا.وقبل أيام، أكدت الولايات المتحدة أن العرض الذي قدمته إلى تركيا، ببيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي، انتهى أجله.وكشفت مصادر في الخارجية الأميركية أن واشنطن ألغت هذا العرض، بعدما حصلت أنقرة على صواريخ إس 400.

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