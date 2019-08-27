المعدن الأصفر عند مستويات تاريخية.. أين تتجه أسعار الذهب؟

2019/08/27 | 05:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع محللون استمرار ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية مع تراجع نمو الاقتصاد العالمي، على خلفية تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة

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