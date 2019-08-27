2019/08/27 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميشال سليمان: حزب الله يعطل الاستراتيجية الدفاعية للبنان قال الرئيس اللبناني السابق، ميشال سليمان، إن الاستراتيجية الإقليمية التي تنتمي لها ميليشيات حزب الله الموالية لإيران تعطل الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عن لبنان.وقال سليمان الذي كان رئيسا للبنان بين عامي (2008-2014) إن استراتيجية هذه الميليشيات لا تتناسب مع استراتيجية الداخلية الخاصة بالدفاع عن لبنان وليس عن أي مكان آخر.ولفت الرئيس اللبناني السابق إلى أن بلاده لم تتوصل بعد إلى إقرار الاستراتيجية الدفاعية، وهي باختصار: "قرار سياسي للدولة وقرار عسكري للجيش والاستفادة من إمكانيات من حزب الله بإمرة الجيش عند اللزوم، وهذه بصورة مؤقتة حتى يأتي السلاح وتسليح الجيش".وأشار إلى أن الدولة اللبنانية يمكن أن يصبح قرارها بيدها في حال أقرت الاستراتيجية الدفاعية التي عمل من أجل لسنوات طويلة.وتحدث الرئيس السابق عن إعلان بعبدا عام 2012 الخاص بتحييد لبنان من صراعات المحاور، لأن ارتباط حزب الله أو غيره بالاستراتيجية الإقليمية يعطل الاستراتيجية الوطنية اللبنانية.وجاء هذا الإعلان بمثابة مقدمة لطرح الاستراتيجية الدفاعية، لكن حزب الله تنكر للإعلان ورفض تحييد لبنان، بحسب الرئيس اللبناني السابق.أ

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