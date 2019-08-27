2019/08/27 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظو إيران: زيارة ظريف إلى فرنسا سيترتب عليها المزيد من الضغططهران - عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن تأييده لخيار الحوار لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني في مواجهة الانتقادات من تيار المتشددين لوزير الخارجية محمد جواد ظريف غداة وصوله المفاجئ إلى قمة مجموعة الدول السبع في بياريتس بجنوب غرب فرنسا.وقال روحاني في خطاب بثه مباشرة التلفزيون الرسمي “أعتقد بضرورة استخدام أي أداة ممكنة من أجل تنمية وتقدم البلاد”.وأضاف، “لو أنني أعلم بأن مشكلة البلاد ستحلّ لو التقيت شخصا ما فلن أمتنع عن ذلك”.وتابع “لإن الأساس هو مصالح البلاد” وذلك وسط تصفيق من الحضور الذين تجمعوا للمشاركة في فعالية لتقديم منجزات الحكومة في المناطق الريفية.وجاءت تصريحات روحاني في وقت تواجه حكومته انتقادات على خلفية زيارة ظريف إلى منتجع بياريتس الساحلي الفرنسي، حيث عقد لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع.وجاءت زيارة ظريف تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يقود جهودا لخفض التصعيد بين إيران وعدوتها اللدودة الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظو إيران: زيارة ظريف إلى فرنسا سيترتب عليها المزيد من الضغط) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظو إيران: زيارة ظريف إلى فرنسا سيترتب عليها المزيد من الضغط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).