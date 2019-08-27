بعد الاعتداءات الإسرائيلية.. روسيا تحذر مما لايحمد عقباه

2019/08/27 | 06:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس،الإثنين، عن بالغ القلق إزاء تصعيد التوتر مؤخرا في الشرق الأوسط....

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