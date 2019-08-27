بغداد تندد بضربات جوية قرب الحدود مع سوريا

2019/08/27 | 06:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ندد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاثنين بالضربات الجوية التي استهدفت الأحد قواعد ومستودعات للأسلحة تابعة لميليشيات عراقية قرب الحدود السورية، في ضربة ألقت المليشيات مسؤوليتها على إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان أن الزعيمين وصفا الضربات بأنها "اعتداء على السيادة العراقية"، وحثا على الوحدة الوطنية.

وقال الحشد الشعبي العراقي في بيان يوم الأحد إن الضربات وقعت قرب الحدود مع سوريا.

وذكر الحشد الشعبي أن طائرتين مسيرتين نفذتا الهجمات مما أسفر عن مقتل أحد مقاتليه وإصابة آخر بجروح بالغة، متهما الولايات المتحدة بتوفير دعم جوي لإسرائيل لشن الهجوم، وهو ما نفته واشنطن.

وقال مصدر أمني لرويترز إنه وقعت ضربتان جويتان استهدفت الأولى مقر قوة محلية، وضربت الأخرى قافلة سيارات كانت تغادر المقر.

ووقع الهجوم بعد سلسلة انفجارات خلال الأسابيع الماضية في مستودعات أسلحة خاصة بالحشد الشعبي المدعوم من إيران.

وفي بيان الاثنين، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن قواتها لم تنفذ الهجوم على القافلة ولا الهجمات الأخيرة على مستودعات الأسلحة.

وأضاف البنتاغون "ندعم السيادة العراقية واعترضنا مرارا على أي تحركات محتملة من قبل فاعلين من الخارج تحرض على العنف في العراق".

وذكر البنتاغون أنه يتعاون مع التحقيق العراقي في الهجمات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس "نعمل، ليس فقط إذا لزم الأمر، وإنما نعمل في مناطق كثيرة ضد دولة تريد إبادتنا.



بالطبع أطلقت يد قوات الأمن وأصدرت توجيهاتي لها بفعل أي شيء ضروري لإحباط خطط إيران".

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