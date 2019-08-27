ديوكوفيتش يتربع على الصدارة

2019/08/27 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوكوفيتش يتربع على الصدارةبرلين - واصل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش تربعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز الـ25 الأولى.ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 11685 نقطة وذلك في الوقت الذي يتأهب فيه لمشوار الدفاع عن لقب بطولة أميركا المفتوحة التي انطلقت أمس الإثنين.ويليه الإسباني رافائيل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة والسويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6950 نقطة.وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين الموافق لـ26 أغسطس 2019 كما يلي: الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 11685 نقطة، الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة، السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6950 نقطة، النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4925 نقطة، الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 4195 نقطة، الألماني ألكسندر زفيريف في المركز السادس برصيد 4005 نقاط، الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4005 نقاط، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز الثامن برصيد 3455 نقطة، الروسي كارين خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2890 نقطة، الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في المركز العاشر برصيد 2575 نقطة.من جانبها حافظت النجمة اليابانية ناومي أوساكا على موقعها في صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، وذلك قبيل بدء مشوار الدفاع عن لقب بطولة أميركا المفتوحة.وتحتل أوساكا صدارة التصنيف العالمي أمام الأسترالية أشليه بارتي والتشيكية كارولينا بليسكوفا، كما تتصدر تصنيف البطولة.وتجمد رصيد أوساكا عند 6606 نقاط وكذلك بارتي عند 6501 نقطة بينما تراجع رصيد بليسكوفا بشكل طفيف إلى 6185 نقطة.وصعدت الأميركية ماديسون كيز من المركز العاشر إلى التاسع كما صعدت مواطنتها سلون ستيفنز من المركز الحادي عشر إلى العاشر.وخرجت البيلاروسية أرينا سابالينكا من المراكز العشرة الأولى حيث تراجعت من المركز التاسع إلى الثالث عشر.

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