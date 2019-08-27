إيمان بوقردغة - الدولة الإسلامية البهيمة و البهيمية و جريمة الاتجار بالبشر أتستفزّها البشرية حتى تغتصبها؟

2019/08/27 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة في نفس الوقت الذي يتزايد فيه القلق بشأن الشبكات الإرهابية المرتبطة بالجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، مازال تنظيم "الدولة الإسلامية" يتوق إلى الحفاظ على نفوذه في الأراضي المحتلة بأساليب متنوعة ومن بينها الاتجار بالبشر الذي يمثل تهديدا كبيرا من المنظور الإنساني ومن منظور الأمن الدولي على حد سواء.والاتجار بالبشر جريمة نكراء وانتهاك متعاظم الخطورة لحقوق الإنسان يقوّض سيادة القانون ويمثل انتها......

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