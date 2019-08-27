عبد السلام أديب - خيانة البرجوازية الصغرى للاستقلال الحقيقي للمغرب

2019/08/27 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_أديب بعد أن أصبح التواجد المباشر لفرنسا في مستعمراتها أمرا مكلفا، خصوصا بعد هزيمة الجيش الفرنسي في معركة ديان بيان فو في مايو 1955، وإعلان الكفاح المسلح بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية ابتداء من 1954، وتزايد الغضب الشعبي بالمغرب الذي بدا جليا في عدة مناسبات أبرزها 20 أغسطس 1955، سارعت فرنسا إلى فتح مفاوضات بخصوص استقلال المغرب.واعتمدت باريس خطة تقضي بفتح مفاوضات في كل من تونس والمغرب مع حلفاء محل......

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