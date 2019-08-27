2019/08/27 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يبحث مع جودت الأوضاع الأمنية في البلاد بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت، الواقع الأمني في البلاد.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان أن "الحلبوسي استقبل، قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن "اللقاء استعراض الواقع الأمني لقواطع عمليات الشرطة الاتحادية، والسبل الكفيلة بتعزيز عملها ودعم المؤسسة الأمنية".وأشاد الحلبوسي، بحسب البيان، بـ "الجهود التي تبذلها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها لإرساء الأمن في المناطق المحررة وكل محافظات البلاد"، مؤكدا "حرص مجلس النواب على توفير الدعم للقوات الأمنية وبما يعزز المهام الملقاة على عاتقها".من جهته أشاد قائد الشرطة الاتحادية، بـ "الجهود التي تبذلها السلطة التشريعية في دعمها المتواصل للمؤسسة الأمنية".

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