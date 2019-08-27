2019/08/27 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخماد حرائق بأراض زراعية في خانقين اعلنت قائممقامية قضاء خانقين، اخماد حرائق شبت في اراض زراعية.وقالت القائممقامية في بيان "نشبت حرائق في الاراضي الزراعية التابعة لحوض علياوة"، مبينة "على الفور قام رجال مركز اطفاء خانقين/ديالى وگرميان بالسيطرة على الموقف واطفاء هذه الحرائق والخسائر طفيفة".ودعت القائممقامية "الفلاحين الى تنظيف حقولهم من الحشائش والادغال لانها السبب الاساسي لنشوب الحرائق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حرائق بأراض زراعية في خانقين) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حرائق بأراض زراعية في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).