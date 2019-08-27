2019/08/27 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لقاء نظيره الإيراني حسن روحاني عندما تتوفر ظروف مناسبة.ويأتي هذا الإعلان بعد زيارة قصيرة لم يعلن عنها لوزير الخارجية الإيراني لقمة مجموعة السبع في فرنسا يوم الأحد.وكانت العلاقات قد تدهورت بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب واشنطن العام الماضي من اتفاق عام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب يبدي استعداداً للقاء روحاني وكالة خطوة برس.

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