2019/08/27 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أسماء_غريب لو استعرضْتِ طفولتكِ الّتي ترعرعتِ فيها، كيف تبدو لكِ أهم فضاءات الطُّفولة حول السَّلام؟!*ربّما لأنّي وُلِدْتُ ونشأتُ في مدينة عريقة تاريخيّاً وجغرافيّاً، ومتعدّدة الثّقافات والدّيانات واللّغات، فإنّي وَجدتُ في قلبي منذُ البداية الاستعدادَ الكاملَ لولوج تعدّديّة الكون واختلافاته الَّتي تزيده ثراءً وعمقاً، إلّا أنّ هذا النّوع من التّجربة لا يُمكن تعميمه على الجميع، ولا يمكنُ حصر كلّ إنسان ف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أسماء غريب - (12) رحلةُ السّلامِ الرّوحيّ من الفَحْمِ إلى الألماس: أسماء غريب : حوار أجراه من ستوكهولم الأديب والتشكيلي صبري يوسف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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