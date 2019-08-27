2019/08/27 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة البصرة عن وصول الوفد الأوروبي إلى المحافظة بهدف إجراء العمليات النوعية الخاصة بزراعة المفاصل ونواضير الركبة للمواطنين في مركز جراحة العظام والكسور بمستشفى البصرة التعليمي .وذكر إعلام المركز في مستشفى البصرة التعليمي في بيان حصلت عليه النعيم نيوز , أن الفريق الطبي استقبل المرضى يوم أمس بهدف الإطلاع على الحالات الحرجة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة البصرة تعلن وصول الوفد الأوروبي المختص بالعمليات النوعية النعيم نيوز.

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