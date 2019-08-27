هجوم لداعش على نقطة عسكرية للجيش العراقي بخانقين

2019/08/27 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هاجمت عناصر مسلحة تنتمي لتنظيم داعش نقطة عسكرية للجيش العراقي في قضاء خانقين.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان المسلحين هاجموا في وقت متأخر من ليل الاثنين- الثلاثاء، نقطة عسكرية للجيش في قرية شيرك بخانقين، ودارت مواجهات مسلحة.واضاف ان الهجوم اسفر عن وقوع ضحايا من الجيش العراقي.فيما انسحب المسلحون بعد وصول امدادات عسكرية لموقع الحادث.

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