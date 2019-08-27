البنتاغون: اتهام القوات الأمريكية بقصف مخازن الحشد الشعبي مثيرة للاشمئزاز

2019/08/27 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، ضلوع قواتها بأي شكل من الأشكال في القصف الذي تعرضت له مخازن عتاد ومعسكرات الحشد الشعبي في العراق، واصفة هذه الاتهامات بأنها "مثيرة للاشمئزاز".

وقالت الوزارة في بيان تداولته وسائل إعلام غربية "لم تقم القوات الأمريكية بقصف أو شنت أي هجمات أخرى أدت إلى تفجير مستودعات ذخيرة في العراق، وهذه الاتهامات خاطئة ومضللة ومثيرة للاشمئزاز​​​، فواشنطن تدعم سيادة العراق".

وتأتي تصريحات البنتاغون بعد اتهامات من الحشد الشعبي العراقي للولايات المتحدة، بإدخال 4 طائرات مسيرة إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة تابعة لقوات الحشد.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي أعلنت الأسبوع الماضي، أنها تعرضت لقصف قرب الحدود مع سوريا تم من قبل طائرات مسيرة إسرائيلية بدعم أمريكي، وأسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي الحشد وإصابة آخر في قصف بطائرتين مسيرتين مجهولتين استهدفتا نقطة ثابتة للواء 45 التابع للحشد في قضاء القائم بمحافظة الأنبار على الحدود مع سوريا.

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