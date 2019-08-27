بالوثيقة.. مجلس ديالى يكشف عن تأخر صرف مستحقات مالية للمشرفين التربويين

2019/08/27 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت وثيقة حصلت عليها "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، عن تأخر صرف مستحقات مالية للمشرفين التربويين في محافظة ديالى.

وبحسب الوثيقة الصادرة من رئيس مجلس المحافظة علي الدايني، فإن الأخير طالب مديرية تربية ديالى بإعلام المجلس "بأسباب تأخر صرف مستحقات النقل للمشرفين التربويين، أسوة بالمحافظات الأخرى".

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