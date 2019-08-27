الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمّان يقيم اليوم أمسية وندوة حوارية حول ذاكرة المدن في التشكيل العربي

2019/08/27 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملتقى العراقي للثقافة والفنون في عمّان يقيم اليوم أمسية وندوة حوارية حول ذاكرة المدن في التشكيل العربيأمسية وندوة حوارية حولذاكرة المدن في التشكيل العربي .يساهم فيها كل من الفنان الرائد سعد الطائي والناقد الفنان عماد مدانات ، الفنان الأستاذ فاروق حسن، الفنان الناقد حسين نشوان، الباحث الفنان ضياء الراوي والأستاذ زياد الجيوسي...مجمع بيت الثقافة والفنون.عمان .جبل الحسين ، شارع الرازي قرب التوليدو ، رقم الدار 20 .الثلاثاء 27 08 2019 ، السابعة والنصف ...والدعوة عامة للجميع.

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