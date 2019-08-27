2019/08/27 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، في اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، عن استعداد الكويت لدعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.وأفاد المكتب الإعلامي لبري، في بيان له، بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الغانم، اليوم الاثنين، أعرب فيه المسؤول الكويتي عن “استنكار وإدانة مجلس الأمة والشعب الكويتي للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول دولة عربية تعرب عن استعدادها لدعم لبنان في مواجهة “اعتداءات إسرائيل” النعيم نيوز.

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