English | كوردى

شاهد بالفيديو.. مقابلة خاصة مع الشيخ قيس الخزعلي / يوم 2019/8/26


شاهد بالفيديو.. مقابلة خاصة مع الشيخ قيس الخزعلي / يوم 2019/8/26
2019/08/27 | 08:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ibZITxeDdvM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة خاصة مع الشيخ قيس الخزعلي / يوم 2019/8/26) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة خاصة مع الشيخ قيس الخزعلي / يوم 2019/8/26) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).

كامل التفاصيل في: قناة العراقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا